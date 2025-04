Lisa e Jennie, do grupo de K-pop Blackpink, estreiam shows solo no festival Coachella

Por Danielle Broadway

INDIO, Califórnia (Reuters) - Lisa e Jennie, do grupo de música pop coreana Blackpink, se apresentaram pela primeira vez como artistas solo diante de multidões no festival Coachella na sexta-feira e no domingo, mostrando seus estilos únicos de hip-hop

Lisa rebolou ao som marcante de sua música "Money", vestindo um traje vermelho e sob luzes de mesma cor.

Outras apresentações de K-pop no Coachella incluíram o ENHYPEN, um grupo masculino sul-coreano com sete integrantes, que se apresentou no sábado, e o XG, acrônimo de Xtraordinary Girls, um grupo feminino japonês baseado na Coreia do Sul, atrações do domingo.

Sinalizando o crescente interesse dos Estados Unidos pelo K-pop nos últimos anos, o Blackpink fez história no Coachella duas vezes -- em 2019 como o primeiro grupo de K-pop liderado por mulheres a se apresentar no festival, e novamente em 2023, como o primeiro headliner de K-pop da história.

Começando com o trio de hip-hop Epik High em 2016, o Coachella tem trazido mais artistas coreanos para o cenário do festival, incluindo Aespa, alguns membros do DPR (Dream Perfect Regime), LE SSERAFIM, ATEEZ e The Rose.

"Alter Ego" é o primeiro álbum de estúdio solo de Lisa desde que a cantora tailandesa deixou a YG Entertainment em 2023, juntando-se à RCA Records, uma subsidiária da Sony Music.

A cantora de 28 anos continuará gravando para a Interscope como parte do Blackpink, junto com suas colegas Jennie, Rosé e Jisoo.

O álbum tem 15 faixas que incorporam os gêneros hip-hop, electropop e trap e conta com a participação dos cantores Raye, Doja Cat, Tyla, Rosalía, Future e Megan Thee Stallion.

A artista também embarcou em uma carreira de atriz, com seu primeiro papel na série "The White Lotus", do Max.

Jennie também optou por ter uma carreira musical independente, lançando seu primeiro single "Solo" em 2018 com a YG Entertainment e a Interscope.

A artista de 29 anos fez sua estreia como atriz na série Max "The Idol" em 2023.

(Reportagem de Danielle Broadway e Natasha Mulenga)