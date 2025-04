Público precisa eliminar Delma do BBB 25 e corrigir erro da Globo

Com o BBB 25 chegando em sua reta final, Delma enfrenta um Paredão contra seu genro, Guilherme, e uma das favoritas ao prêmio, Renata. Para Chico Barney, ela precisa ser eliminada e é uma das piores participantes da história do reality.

Eu acho que a Delma é uma das piores participantes da história do BBB. Não estou discutindo aqui ética, moral, caráter. Estou falando de participante que entrega algo ao jogo. Acho que ela entregou muito pouco, acho que ela não se manifestou da maneira correta

Chico Barney

Delma e Guilherme, inclusive, são a última dupla a sobreviver ao reality. Neste ano, a edição começou com todos os participantes entrando com outra pessoa. Bárbara Saryne acredita que a produção não vai dar atenção a este detalhe pois quer esquecer que a dinâmica existiu.

Chico pontua que a permanência de Delma até a reta final foi um erro, visto que ela, em sua percepção, ela representa um erro de escalação para o elenco.

Na minha opinião,Delma jamais deveria ter entrado e agora caberá ao público corrigir este erro terrível da Globo

Chico Barney

