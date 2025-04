Katy Perry flutua no espaço durante viagem em foguete: 'Conectada ao amor'

Um vídeo divulgado pela Blue Origin, empresa aeroespacial fundada pelo bilionário Jeff Bezos, mostra a cantora Katy Perry segurando uma flor no espaço.

O que aconteceu

As imagens mostram a tripulação observando a Terra pela janela. O foguete New Shepard partiu de base de lançamento no Texas com uma tripulação totalmente feminina.

"Eu me sinto muito conectada ao amor", disse Katy Perry após pousar de volta na Terra. A cantora estava segurando uma margarida, e levou a flor ao espaço para se lembrar de sua filha, Daisy.

"Eu me sinto muito conectada com o amor, muito conectada com o amor. Eu acho que essa experiência me mostrou que você nunca sabe quanto amor está dentro de você, quanto amor você precisa dar e o como você é amada até o dia do lançamento", declarou Katy Perry.

Cinco mulheres estavam presentes no voo. São elas: a cantora Katy Perry, a jornalista Lauren Sanchez, a produtora de filmes Karianne Flynn, a apresentadora Gayle King, a engenheira aeroespacial Aisha Bowe e a cientista Amanda Nguyen.

Imagens mostram Aisha Bowe segurando uma bandeira das Bahamas. No vídeo, também é possível ver as mulheres flutuando de cabeça para baixo.

Foto de divulgação da Blue Origin com tripulação da missão NS-31. Da esquerda para a direita: Lauren Sanchez, Amanda Nguyen, Kate Perry, Gayle King, Aisha Bowe e Keryanne Flynn Imagem: Blue Origin/X/AFP

Quando chegaram ao espaço, a cantora Katy Perry cantou "What a wonderful world" (que mundo maravilhoso, em tradução livre), de Louis Armstrong. Ao sair da cápsula, Kate beijou o chão. Durante entrevista, a cantora disse que a experiência de ir ao espaço foi a mais importante da sua vida após ser mãe. Sobre a escolha da música, disse que não cantou um de seus sucessos, pois não era sobre ela. "É sobre a energia coletiva, sobre tornar o espaço acessível para outras mulheres", afirmou.

A viagem espacial de hoje é para fins turísticos e foi um "bate-volta" espacial. O foguete decolou, acelerando a mais de 3.000 km/h, e após 2m40s de voo, a cápsula com a tripulação desacopla do propulsor. Este, por sua vez, voltou à superfície por volta das 10h38. Enquanto isso, a cápsula chega até a linha de Kárman (que fica a 100 km de altitude acima do nível do mar).

Por cerca de quatro minutos, as tripulantes experimentam um ambiente de gravidade zero. Neste momento, a tripulação costuma retirar os cintos de segurança para poder flutuar dentro da cápsula, e observar a curvatura da Terra.

Na sequência, a cápsula começou o processo de descenso, por volta das 10h40. Ela conta com minifoguetes que reduzem a velocidade na queda, e um paraquedas é acionado para uma volta suave, prevista para acontecer no deserto do Texas.

Este é o 12º voo com tripulantes do foguete New Shepard, da Blue Origin, e tem como destaque ter uma tripulação 100% feminina. Antes disso, em 1963, a União Soviética enviou a cosmonauta Valentina Tereshkova para uma missão de três dias na órbita da Terra.

Voos da Blue Origin já levaram famosos e até brasileiro que ganhou concurso. Em 2021, o próprio Jeff Bezos participou da missão inaugural. Foram ainda William Shatner (ator que interpretou o Capitão Kirk, na série Jornada das Estrelas) e a pioneira da aviação Wally Funk. Em junho de 2022, o brasileiro Victor Hespanha participou da missão, tornando-se o segundo brasileiro a ir ao espaço.