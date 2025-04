MC Daniel é diagnosticado com transtorno e desabafa: 'Mudou minha vida'

MC Daniel, 26, contou para seus seguidores que foi diagnosticado com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade).

O que aconteceu

Em seu Instagram, o cantor compartilhou que recebeu há dois meses o diagnóstico. O transtorno afeta o funcionamento do cérebro, sendo marcado pela dificuldade de concentração, impulsividade e agitação.

Nos Stories, Daniel afirmou ser um grande alívio descobrir o transtorno após se consultar com um psiquiatra. "Há dois meses, eu fui diagnosticado com TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Fui a um psiquiatra e isso mudou a minha vida. Hoje eu sou um cara mais calmo, tenho um pouco mais de clareza das coisas que me atrapalhavam antes", relatou.