Aos 64, Maria Padilha conta motivo de ter se afastado das novelas

Maria Padilha, 64, abriu o jogo sobre seu afastamento de novelas.

O que aconteceu

Em entrevista à Marie Claire, a atriz contou que precisou se afastar da televisão para se dedicar aos palcos. Por conta do teatro, ela precisou negar convites para novelas.

Neste meio tempo, Maria gravou séries e filmes, incluindo 'Justiça 2', sucesso do Globoplay. "Olha, teve uma hora que achei que eu precisava me dedicar mais ao cinema e ao teatro, eu estava precisando aprender mais. Eu recusei alguns trabalhos bem bacanas em televisão. Depois de dizer não, você meio que sai daquele mercado. Agora, eu tenho recebido poucos convites para novelas. Mas, tá tudo bem também, daqui a pouco eu volto. Eu gosto de fazer novela, é uma comunicação direta com o público, bacana, importante e que também me desafia, sabe? Tem que ter muito jogo de cintura, porque são muitas cenas por dia, muito problema que você tem que resolver. É muito trabalho, mas é um trabalho alegre".

Padilha ainda desabafou sobre o etarismo. Segundo a artista, ela sofreu com comentários maldosos nas redes sociais. "Já sofri, principalmente em rede social, né? Foram de pessoas mais caretas, mais ignorantes. Agora, a gente já tá há dez anos juntos, então... já deu, né? As pessoas idealizam um casal. Se você for ver de perto, ninguém é normal, nenhum casal é normal. Mas, acredito que isso esteja mudando. Acho que existe uma tentativa de uma conscientização, de que não é bacana discriminação nenhuma, de espécie alguma. Seja etarismo, racismo. Agora, existe uma maior consciência e se fala mais disso, tem mais debates. Até na ficção, nas novelas, nas peças, há esse desejo de romper com esses preconceitos. Mas, sobre o etarismo, tem a questão da escalação das atrizes também. Quanto mais houver mulheres nas produções, autoras em cargos de poder, isso vai melhorar, porque o etarismo atinge muito mais as mulheres do que os homens. No fundo, o etarismo está muito ligado ao machismo".

Maria Padilha analisou, ainda, o atual momento de sua carreira e o que planeja para o futuro. "Quando acabou a pandemia, eu comecei a fazer séries, filmes, entrar nesse mercado que eu não conhecia. Foi muito legal para mim. Então, eu estou recebendo muitas propostas, também estou muito criativa. O reencontro com o próprio Tchekhov, eu fiquei sempre muito estimulada. Nossa, que autor! Ele deixa a gente muito sensível a tudo, como uma antena parabólica. Eu tive também um reencontro com o Leonardo Medeiros, esse ator que eu já tinha trabalhado em duas situações muito interessantes, em teatro. É um momento de muita criatividade, muita ebulição. Agora, também tenho que parar um pouquinho, tomar um pouco de conta de mim, porque a peça é cansativa, a gente faz muitas sessões por semana e sempre viajando. Foi Rio, Belo Horizonte, agora é São Paulo, depois será Brasília. Quando a gente ficar mais velha, a gente tem que cada vez se cuidar mais. Eu tô um pouco mal cuidada, mas eu tô muito feliz, inspirada, cheia de ideias, cheia de criatividade, de ideias e de vontade de realizar novos trabalhos".