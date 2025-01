Gracyanne reclama de falta de sexo no BBB 25: 'Gosto de transar todo dia'

Gracyanne Barbosa contou que está sendo falta de fazer sexo no BBB 25.

O que aconteceu

A musa fitness desabafou sobre o assunto nesta terça-feira (22). Ela conversava com Thamiris, e confessou que gosta de transar todos os dias.

Ela continuou: "Eu acho insuportável". Thamiris respondeu, dizendo que ela estava plena, apesar da vontade. "Eu quando quero alguma coisa fico muito estressada", disse.

Thamiris ainda disse para Gracy que existem pessoas solteiras na casa. Ela respondeu dizendo: "Você e o Diego", se referindo a Hypolito, que estava na cozinha. Os três deram risada, e a musa foi para o quarto.