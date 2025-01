BBB 25: Sister recebe punição e teme Tá Com Nada: 'Teimosa'

Aline cometeu uma infração na madrugada desta terça-feira (21) e recebeu uma punição no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Durante a madrugada, Aline levou leite em pó da cozinha do VIP para o quarto do Líder e perdeu 50 estalecas. Segundo as regras do programa, não é permitido levar alimentos para o quarto. "Eu disse, mas é teimosa", reclamou Vinícius, seu par.

Na ocasião, a sister revelou ter medo de ir para o Tá Com Nada. "Fica sem nada, é?", questionou. "Só arroz, feijão e goiabada", respondeu Vinícius.

Na tela da sala existe o Vacilomêtro, um contador de infrações cometidas pelos participantes. Quando a casa atinge um número máximo de punições, ela entra no modo "Tá Com Nada". Nele, o VIP e a Xepa deixam de existir, e todos na casa tem acesso somente a arroz, feijão e goiabada, conforme indicou Vinícius.

No BBB 24, a casa esteve duas vezes no Tá Com Nada.