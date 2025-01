Nova personagem de 'Garota do Momento' homenageia atriz que faleceu em 2019

Eli Ferreira, 33, atriz que ficou conhecida por interpretar Professora Lu em "Renascer" (2023) entrará em breve em "Garota do Momento".

O que vai acontecer

Eli vai interpretar Ruth de Souza, atriz icônica do teatro, do cinema e da televisão que morreu em 2019, aos 98 anos. Será uma forma de homenagear a veterana, símbolo de resistência e uma referência para os artistas negros.

Ruth de Souza foi a primeira atriz negra a protagonizar uma novela na Globo, "A Cabana do Pai Tomás" (1969), e a se apresentar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

A atriz Ruth de Souza Imagem: Divulgação

Na novela das 18h, Ruth de Souza ajudará Beatriz (Duda Santos) no teste com câmera. Nos próximos capítulos, a protagonista será escolhida para ser a atriz principal de uma novela.

Além disso, Ruth passará a dar aulas de teatro no Clube Gente Fina, ganhando ainda mais espaço da trama de Alessandra Poggi. As informações são do jornal O Globo.