Malu Galli celebra animação das fãs para seu retorno em 'Garota do Momento'

Dois personagens de "Além da Ilusão" (Globo), novela de 2022, retornam em "Garota do Momento", eles são Violeta (Malu Galli) e Eugênio (Marcello Novaes). Splash teve acesso à nova foto da cena do retorno do casal e a uma entrevista em primeira mão com a atriz Malu Galli.

Como será o retorno de Violeta e Eugênia em 'Garota do Momento'?

Em cenas previstas para irem ao ar na próxima quarta-feira (22), os donos da Tecelagem Tropical, Eugênio (Marcello Novaes) e Violeta (Malu Galli) chegam ao Rio de Janeiro de 1958. Eles trazem para a capital carioca mais uma edição do concurso Senhoritas Galantes.

Eugênio é primo de Raimundo (Danton Mello) e decide contratar a agência de publicidade Hi-Fi para promover o concurso que desta vez será transmitido pela TV Ondas do Mar para todo o Estado. Na disputa de moda, as modelos desfilam usando máscaras e vence o melhor vestido feito com tecidos da Tropical.

Malu Galli comemora seu retorno como Violeta

Violeta e Eugênio foram um dos casais mais queridos de "Além da Ilusão", novela exibida em 2022 e escrita por Alessandra Poggi, mesma autora de "Garota do Momento". Para ficarem juntos, na trama que se passava nas décadas de 1930 e 1940, os dois passaram por muito sofrimento. A atriz Malu Galli promete que a história deles na atual novela das seis será bem diferente.

A trama do casal nesta participação foi mais divertida, menos sofrida como costumava ser. Pelo fato de ser uma visita à história de 'Garota do Momento', a trama deles é mais leve, mas com os ingredientes que garantem a marca do casal. Malu Galli

Apesar de ser apenas uma participação de poucos capítulos, Malu garante que se preparou para o trabalho. "Eu revi algumas cenas pra relembrar o meu registro como Violeta".

Foi muito bacana reviver uma personagem que interpretei por tanto tempo. É como reencontrar uma amiga.

Além disso, Galli celebra três reencontros com o retorno de Violeta: uma nova parceria com Marcello Novaes, trabalhar novamente com a autora Alessandra Poggi e o amor das fãs do casal, que são muito engajadas nas redes sociais. "Eu e Marcello temos trabalhado juntos nos últimos tempos e isso garante entendimento e parceria. O texto da Alessandra Poggi é muito bom, um prato cheio pros atores: saboroso, divertido, inteligente. É um prazer fazer parte do universo que ela constrói".

Acompanho de vez em quando [as redes sociais]. É muito bonita a relação do fandom com o casal Euleta, foi uma novidade na minha vida e me trouxe uma parceria nova que são as fãs que me acompanham e torcem por mim.