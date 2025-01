Artistas de Hollywood celebram libertação de reféns em Gaza: 'Cura comece'

Artistas de Hollywood celebraram a libertação de reféns mantidas pelo Hamas neste sábado. Três mulheres retornaram ao território israelense como parte do acordo do cessar-fogo na guerra em Gaza, que começou a valer nesta manhã.

O que aconteceu

Gal Gadot celebrou cessar-fogo em publicação no Instagram. "Doron, Romi e Emily estão em casa. Três famílias reunidas. Ainda mantemos esperança pelos 94 reféns que permanecem. #BringThemHome [Tragam eles para casa, em tradução livre]."

Gwyneth Paltrow compartilhou notícia e falou de "cura". "Deixe que a cura comece", escreveu ela em publicação nos stories do Instagram.

Mayim Bialik publicou foto das mulheres após libertação. "Não vamos desistir até que todos estejam em casa", compartilhou a atriz.

Libertação

Romi Gonen, 24, Emily Damari, 28, e Doron Steinbrecher, 31, estavam presas há 471 dias, desde 7 de outubro de 2023. Gonen estava no festival de música invadido pelo Hamas naquele dia. Damari e Steinbrecher foram sequestradas dentro de suas próprias casas, no kibutz (vilarejo agrário) Kfar Aza, no sul de Israel.

Em troca, Israel deve liberar 90 prisioneiros palestinos ainda hoje, a maioria deles mulheres e menores de idade. Entre eles, deve estar a militante Khalida Jarrar, 62, da Frente Popular para a Libertação da Palestina.

Ao todo, 33 reféns israelenses devem ser liberados nesta primeira fase da trégua, que deve durar ao menos seis semanas. Durante esse período, haverá negociações para uma segunda fase, que incluiria a libertação de todos os reféns e estabeleceria as bases para o fim da guerra.

Além da libertação de prisioneiros, o acordo inclui um cessar-fogo completo, a retirada do exército israelense de áreas densamente povoadas em Gaza e um aumento na ajuda humanitária. Autoridades egípcias preveem que, agora, 600 caminhões contendo mantimentos, remédios e outros itens essenciais possam entrar no território diariamente.

Artistas pelo cessar-fogo

No ano passado, artistas criaram movimento pelo cessar-fogo em Gaza. Durante a cerimônia de premiação do 76º Emmy Awards, os famosos passaram pelo tapete vermelho utilizando broches que apoiam o cessar-fogo em Gaza. Dentre os nomes que foram vistos manifestando seu apoio ao fim do derramamento de sangue em zonas de conflito estão Nicola Coughlan, de "Bridgerton"; Devery Jacobs, de "The Walking Dead"; e Dallas Goldtooth, de "Reservation Dogs".

O broche vermelho com uma mão e um coração se tornou símbolo do movimento Artists4Ceasefire, que reúne vários nomes do entretenimento. O grupo enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo pelo cessar-fogo em regiões como Gaza.

Vários artistas celebraram o cessar-fogo nesta semana. O rapper Macklemore foi um deles, ao compartilhar vídeo de crianças comemorando o cessar-fogo. "Lágrimas. Cessar-fogo. Palestina livre", escreveu ele.