Líderes Aline e Vinícius indicam Arleane e Marcelo no Paredão do BBB 25

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Durante a formação do primeiro Paredão do BBB 25 (Globo), os Líderes Aline e Vinícius indicam Arleane e Marcelo.

O que aconteceu

Aline e Vinícius venceram a Prova do Líder desta última quinta-feira (16). Ainda no ao vivo, precisaram indicar outra dupla ao Paredão. Os escolhidos foram Edilberto e Raissa.

Antes da festa desta última sexta-feira (17), os Líderes também colocaram as duplas Diogo e Dona Vilma, Arleane e Marcelo e João Pedro e João Paulo na Mira.

Após os Anjos Maike e Gabriel imunizarem João Pedro e João Gabriel, os Líderes justificaram a indicação em Arleane e Marcelo.

Como justificativa, o promotor de eventos conta que uma conversa anterior foi importante para a escolha. "Eles já estavam mais ou menos cientes, porque a gente entende também que o jogo está no começo e a gente não é prioridade deles", pontuou.

Então, acho que já é uma indicação um pouco óbvia. Vinícius