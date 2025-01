Fora da Globo, Rafael Cardoso compartilha post que chama canal de 'esgoto'

Rafael Cardoso, 39, compartilhou em suas redes sociais uma crítica direta à Globo, emissora para a qual trabalhou entre 2008 e 2023.

O que aconteceu

O ator republicou um reel que reúne comentários elogiosos do jornalismo da Globo ao Sistema Único de Saúde (SUS) e os 'confronta' com uma manchete que trata da morte de um paciente à espera de atendimento. "Sonho x realidade. O SUS da 'Rede Esgoto de Televisão' é maravilhoso. Atende pobre e ricos. Só que não", alfineta a legenda do post, que Rafael compartilhou entre símbolos de risos.

Os seguidores de Rafael não reagiram bem à publicação e o criticaram por se voltar contra a emissora na qual fez toda sua carreira televisiva. "Tu é o que é por causa da Globo", disparou um internauta. "Não é você que tem duas medidas protetivas nas costas?", perguntou outro, recordando-se que Rafael está impedido judicialmente de se aproximar da ex-sogra, Sônia Bridi, 61.

Rafael Cardoso encerrou seu contrato de exclusividade com a Globo há dois anos. Ele teve seu último trabalho completo na casa em "Salve-se Quem Puder" (2020) e fez posteriormente participações especiais nas novelas "Cara e Coragem" (2022) e "Terra e Paixão" (2023).