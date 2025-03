Gracyanne afirma que Aline 'sabonetou' em não brigar com ela após Sincerão

Gracyanne Barbosa, 41, opinou que Aline, 34, deveria ter discutido com ela após descobrir que foi chamada de jogadora ruim no BBB 25.

O que aconteceu

Incomodado de ver Aline reagindo de forma diferente com a musa fitness, João Gabriel chamou Gracy para conversar. O brother afirmou que caso ele tivesse falado a mesma coisa que a influenciadora sobre a policial militar, ela teria confrontado o participante — algo que não fez com Gracyanne.

A integrante do Camarote concordou que Aline aliviou com ela. "Eu merecia ouvir, mesmo. Depois, eu ainda falei para ela: 'O termo que usei, não concordo'. Quem sou eu para falar que ela é uma jogadora ruim? Quis dizer que aquele jogo foi ruim. Eu usei a forma errada, e ela poderia ter falado um monte de coisa. Concordo que ela segurou porque era eu. Talvez, se fosse você...".

João Gabriel afirmou que a sister é 'saboneteira', algo que a influenciadora concordou. "Mas lembra que eu já chamei ela de saboneteira? Ela já vinha sabonetando".

Após descobrir por meio do Seu Fifi que Gracyanne a criticou, Aline não tomou nenhuma atitude. Mesmo ofendida com o peso das palavras, a sister rapidamente desculpou e afirmou que se esforçaria para mudar a opinião da confinada.

