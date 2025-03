Marcelo Rubens Paiva ganha surpresa em casa após Oscar: 'Nós vamos sorrir'

Marcelo Rubens Paiva, 65, foi surpreendido ao chegar em casa, hoje, em São Paulo.

O que aconteceu

Autor do livro "Ainda Estou Aqui", que inspirou o longa vencedor do Oscar na categoria melhor filme internacional, ganhou uma faixa comemorando o prêmio. "Surpresa na volta para casa", publicou o escritor, no Instagram.

"Nós vamos sorrir. Viva Marcelo e Eunice Paiva", dizia a faixa.

Marcelo ganhou mensagens de carinho de famosos, como Selton Mello, Adriane Galisteu e Sandra Annenberg.

Filme de Walter Salles fez história conquistando uma das principais categorias da grande noite do cinema, superando produções da França, Irã, Irlanda e Letônia. O Oscar de melhor atriz, ao qual Fernanda Torres concorria, ficou para a atriz de "Anora", que também levou o Oscar de melhor filme.

Em seu discurso, Walter Salles homenageou Eunice Paiva. "Uma honra tão grande. Isso vai para uma mulher que teve uma perda tão grande. Esse prêmio vai para ela, Eunice Paiva, e para as mulheres extraordinárias que deram vida a elas, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", disse o diretor.

"Ainda Estou Aqui" conta a história de Eunice Paiva, mãe de 5 filhos que precisa lidar com o desaparecimento de seu marido, o engenheiro Rubens Paiva, arrancado de casa e assassinado pela ditadura militar. O filme é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho caçula de Eunice e Rubens