Juliano Cazarré e esposa pedem orações para a filha que enfrenta nova internação

Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré e da estilista Letícia Cazarré, precisou ser internada novamente após apresentar sinais de infecção. Aos dois anos, a menina já passou por diversas internações e cirurgias devido à Anomalia de Ebstein, uma condição rara que afeta o coração e pode levar à insuficiência cardíaca.

Nesta quinta-feira, 6, Cazarré usou as redes sociais para explicar a situação da filha e pedir orações. "A Guilhermina hoje está meio ‘dodoizinha’, com mais secreção e febre. Então, a Letícia vai levar ela para o hospital. Vou ficar com as crianças em casa", disse ele em um story no Instagram.

Letícia também compartilhou um desabafo emocionante sobre o momento delicado. "Nossa baixinha mais guerreira hoje amanheceu com sinais de infecção de novo, e mais uma vez a gente coloca tudo em perspectiva e corre para levá-la ao hospital. É lá que ela recebe os cuidados intensivos, é lá que vivemos tantas emoções e incertezas. Mas também é lá que Deus se faz presente, em cada leito com uma criança e uma família esperançosa ao lado", escreveu.

A estilista ainda atualizou o estado de saúde da menina nos Stories e disse que a pequena estava bem após passar por exames.