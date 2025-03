Mãe de Thamiris opina sobre João Gabriel: 'Emoções à flor da pele'

Edilza, mãe de Thamiris do BBB 25 (Globo), comentou sobre o relacionamento da filha com João Gabriel —quem a sister beijou na madrugada desta quinta-feira (6) —, bem como o beijo de Aline na carioca.

O que aconteceu

No início deste mês, a mãe de Thamiris comentou sobre a aproximação da sister e de João Gabriel no início do reality, já que os dois protagonizaram momentos de abraços e mãos dadas. Thamiris chegou a desabafar sobre estar flertando com o brother e o confrontou sobre o assunto. O goiano, por sua vez, disse que se tratava apenas de uma amizade.

Edilza afirma que, de um ponto de vista "emocional", a interação até poderia ser um "mal-entendido", conforme alegou João Gabriel na época. "Mas, racionalmente, não. Desde o início do programa, eles se aproximaram muito, e lá dentro tudo é intensificado", opinou Edilza em entrevista ao Splash.

A carência é um fator forte, diz Edilza, mas "ambos são adultos e plenamente conscientes de suas ações". "Não vejo como um mal-entendido, mas sim como um reflexo do ambiente de confinamento e das emoções à flor da pele".

Aline e Thamiris também surpreenderam os espectadores ao protagonizarem um beijo na festa do último dia 20. A baiana, na ocasião, formava casal com o já eliminado Diogo Almeida, mas acabou se aproximando da carioca e a beijando. No dia seguinte, ela pareceu não se recordar do ocorrido, mas foi lembrada e teve uma crise de riso com Thamiris.

Para Edilza, Aline e Thamiris têm mantido um bom relacionamento.

Acompanhando de fora e conhecendo minha filha, acredito que ela já queria esse momento, mas respeita muito a situação, afinal, a Aline tinha um relacionamento com o Diogo, que acabou de sair. Não sei se isso vai evoluir para algo mais dentro da casa, mas elas têm uma troca muito legal Edilza

Independente de trocarem mais beijos ou não, a mãe torce pela felicidade de Thamiris. "O que importa para mim é a felicidade da minha filha. Se ela se envolver com alguém que a faça bem, eu vou apoiar e ficar feliz por ela", defende.

