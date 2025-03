Guilherme e Vinícius reclamam de comida servida no BBB: 'Não quer descer'

Guilherme e Vinícius, que estão acampados fora da casa do BBB 25 (Globo), se queixaram do almoço que lhes foi servido.

O que aconteceu

Os brothers receberam uma marmita de arroz, feijão e bolacha água e sal para cada e caíram na risada enquanto criticavam o sabor. Eles foram colocados para fora da casa como um castigo por Thamiris na dinâmica "Pegar ou Largar". A sister optou por ficar com R$ 60 mil e deixar Vinícius e Guilherme no gramado.

Vinícius: "É um 'Tá Com Nada'".

Guilherme: "Nem sal tem".

Vinícius: "Meu Deus...".

Guilherme: "Está ótimo. Obrigado, Senhor".

Vinícius: "Vai assim mesmo".

Guilherme: "Com água".

Vinícius: "Não botaram o arroz separado [do feijão] para nem ter a possibilidade de só comer arroz".

Guilherme: "Delícia. Gostinho de lasanha, picanha, purê".

Vinícius: "Eu queria estar com o nariz bem entupido agora".

Guilherme: "Por quê?".

Vinícius: "Porque, tipo assim, sem o cheiro, você não sente o sabor. Aí fica... sabe? Eu estou mastigando mas não quer descer não, velho!".

Guilherme: "Vou relembrar meu tempo de criança, quando comia feijão sem gostar. Hoje eu gosto, mas assim não é tão legal. Aí eu comia assim: uma garfada e uma golada [de água]".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas