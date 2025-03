Karla Sofía Gascón diz que estava 'chapada' durante cerimônia do Oscar

Karla Sofía Gascón, protagonista do filme "Emilia Pérez", contou que estava chapada durante a cerimônia de entrega de prêmios do Oscar. Ela concorria em uma das principais categorias da noite, a de melhor atriz.

O que aconteceu

Karla contou que tomou uma bebida "batizada" por engano antes do início da premiação. Ela não chegou a passar pelo tapete vermelho, e sua presença no Oscar era uma dúvida depois que falas polêmicas da atriz viralizaram nas redes sociais.

Nas redes sociais, ela contou que ingeriu THC sem querer. Karla afirmou que só depois da premiação percebeu que havia tomado a bebida. Segundo a atriz, o refrigerante estava entre brindes que recebeu por ter sido indicada ao Oscar.

Karla ainda disse que chegou a passar mal por conta do engano. "De repente, começo a me sentir tonta e acho que é cansaço. Vou para a cama, mas percebo que a intensidade aumenta e começo a me preocupar", disse. Ela relatou que sua pressão caiu e se sentiu estranha.

Apesar do ocorrido, Karla levou tudo com bom humor. "Ainda estou com vertigem, mas agora eu rio. Levei um susto? Ainda bem que minha filha não levou isso para a escola", brincou.