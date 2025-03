Alane Dias atualiza fãs sobre ferimentos no bumbum após desfile: 'Acontece'

Alane Dias, 25, contou como está os ferimentos no bumbum.

O que aconteceu

A ex-BBB foi uma das musas da Grande Rio e acabou machucando a região e sangrando após o desfile, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (5). Nos Stories do Instagram, ela falou sobre o incidente. "Quero muito agradecer por todo o carinho de vocês. Pra quem está preocupado com meu bumbum, está todo ferido meu bumbum, mas não é isso que ia me parar, que ia fazer eu entregar menos que 200% do meu desfile".

A bailarina ainda disse que está acostumada com esse tipo de situação. "Isso é comum, acontece, já aconteceu muito no balé de alguma coisa estar me machucando e a gente entende que é assim, levanta a cabeça e continua".

A influenciadora também celebrou o segundo lugar da Grande Rio no Carnaval 2025, que deu título a Beija-Flor. Por fim, ela comemorou por estar no Desfile das Campeãs, que acontece no sábado (8), véspera de seu aniversário.