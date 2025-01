Membro do The Wanted fará biópsia nos pulmões após cirurgia cardíaca

Max George, 36, membro da boy band The Wanted, precisou ser internado às pressas para uma cirurgia cardíaca de implante de um marcapasso.

O que aconteceu

O procedimento foi feito no final de 2024. Após a operação, ele voltou deixar os fãs preocupados ao contar que precisará passar por uma nova intervenção, agora no pulmão, para investigar a origem de seu problema de saúde.

Em entrevista ao The Sun, o artista disse que os médicos estão investigando a causa de seus problemas cardíacos. A descoberta de gânglios linfáticos aumentados em seus pulmões acendeu um alerta na equipe. "Isso pode ser um sinal do que causou meus problemas cardíacos. Tenho que fazer uma biópsia pulmonar em algumas semanas. Parece bem complicado, mas pode nos dizer qual foi a causa".

Max colocou um marcapasso depois de ser internado no hospital em dezembro. O músico recebeu alta a tempo para as festas de final de ano, e está se recuperando com os cuidados da namorada, a atriz Maisie Smith, 23.

Além disso, ele contou que decidiu redigir um testamento por temer morrer antes da operação cardíaca. Max precisou do implante porque a metade inferior de seu coração não estava funcionando corretamento.

Em março de 2022, o The Wanted sofreu com a morte do vocalista Tom Parker, aos 33 anos. O cantor foi vítima de um câncer no cérebro contra o qual lutou por cerca de dois anos, desde que recebeu o diagnóstico de glioblastoma em estágio 4 ao investigar a causa de convulsões que vinha sofrendo com frequência.