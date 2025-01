BBB 25 muito colorido? Como decoração pode influenciar os participantes

Todos os anos, a decoração do Big Brother Brasil é um dos grandes destaques. Sempre repleta de muitas estampas, cores e formas, neste ano, a casa do reality show homenageia novelas e programas, como parte das comemorações de 60 anos da TV Globo.

Mais do que ser esteticamente agradável para a televisão, a decoração ainda poderá influenciar indiretamente no comportamento dos participantes. Confira as análises que as arquitetas Belisa Mitsuse e Estefânia Gamez, especialistas em Feng Shui e sócias do BTliê Arquitetura, realizaram para o jornal O Globo.

Área Externa

A parte da piscina e a varanda foram inspiradas em histórias que se passaram em regiões praianas. "Talvez este seja o local mais intimista da casa, pela influência dos elementos que remetem a natureza, os tons terrosos, plantas e objetos em madeira. Se fosse chutar, diria que este será o espaço onde as maiores amizades e alianças podem se formar", afirma Belisa.

Varanda do BBB 25 Imagem: Léo Rosário/Globo

Ao lado da varanda, na parte em que está localizado o big fone, a decoração fica por conta das paisagens pantaneiras. "Este é o canto da paz, um lugar de respiro com elementos naturais que trazem conforto aos participantes. A ausência de janelas na parte interna pode ser desafiadora, pois ninguém se sente bem num local assim por muito tempo. Este ano a área externa representa uma fuga total do confinamento", ainda analisou a arquiteta.

Área externa do BBB 25 Imagem: Léo Rosário/Globo

Já na saída para o 'provódromo', o ambiente é inspirado no cenário urbano de São Paulo. "O lounge produzido em frente à academia é a área mais estimulante da área externa. Os grafites coloridos são um convite à criatividade e imaginação. Diria que planos mirabolantes e confabulações serão frequentes neste local", opina Estefânia.

Lounge na área externa do BBB 25 Imagem: Léo Rosário/Globo

No local ainda há a presença de um arco vermelho que, segundo a especialista, poderá influenciar na hora das provas. "A escolha da cor vermelha e o reforço das linhas retas evocam a impessoalidade, com um toque de agressividade. Pode ser um bom estímulo para aumentar a competitividade a caminho das provas", afirma.

Já a academia terá a decoração 100% inspirada na primeira temporada de "Malhação". Estefânia afirma que o ambiente colorido causará o mesmo efeito que o lounge urbano: perfeito para a criatividade e, principalmente, discussão de estratégias.

Academia do BBB 25 Imagem: Léo Rosário/Globo

Sala de estar e cozinhas

Homenageando as tramas orientais da TV Globo, a sala será um ambiente para muitos momentos decisivos. Misturando as cores turquesa, coral e dourado, o ambiente ainda conta com cristais, muranos, formas arredondadas e almofadas com padronagens indianas.

Todos esses detalhes estimulam a nostalgia e o senso de conforto. "Essas escolhas na decoração podem ajudar os participantes a se sentirem mais à vontade e conectados emocionalmente", diz Estefânia.

Sala de estar do BBB 25 Imagem: Léo Rosário/Globo

Ao mesmo tempo, a riqueza nos objetos de decoração estimulam uma outra área dos participantes. "Enquanto as cores e texturas da sala promovem acolhimento, os elementos decorativos estimulam a criatividade. Vai ser divertido acompanhar o que os participantes vão 'inventar' neste espaço", completa Belisa.

Já a cozinha VIP apresenta um visual luxuoso, repleto de tons preto, dourado, branco e verde-esmeralda. Na visão das arquitetas, essa atmosfera pode instigar uma dinâmica de poder e status, além de impactar nas interações entre os concorrentes.

Cozinha VIP do BBB 24 Imagem: Léo Rosário/Globo

Na cozinha da Xepa, as cores em tons vivos de amarelo e vermelho podem estimular a vontade dos participantes de comer. "A mesa na cor amarelo manteiga, que é uma candy color, pode aumentar a vontade de comer doces. A goiabada promete reinar mais uma vez nesse espaço", comenta Belisa.

Cozinha Xepa do BBB 25 Imagem: Léo Rosário/Globo

Quartos

Com uma edição repleta de quartos, as distintas decorações geram diferentes impactos. Neste ano, a casa terá o quarto de novelas de época, quarto nordeste, quarto fantástico e o quarto de líder — que até o momento não foi exibido, mas poderá ser um verdadeiro apartamento.

No primeiro deles, os detalhes homenageiam histórias como "Estúpido Cupido", "Anos Rebeldes", "Ciranda de Pedra" e "Bambolê", que inclusive estão presentes nas luminárias do ambiente. "Remetendo aos anos 50, o uso de cores vivas e decoração retrô cria uma atmosfera vibrante e dinâmica, que pode despertar criatividade e nostalgia", observa Gamez.

Quarto novela de época do BBB 25 Imagem: Léo Rosário/Globo

Já no quarto nordeste, as novelas que se passam no sertão foram usadas de inspiração. "É interessante observar que temos pequenas vigotas acima de algumas camas, segurando um telhado falso. Geralmente, as pessoas têm aflição de deitar embaixo de prateleiras, pois passa a sensação de 'vai cair'. Isso pode aumentar o nível de stress e atrapalhar o sono de quem escolher dormir neste local", analisa a especialista.

Quarto Nordeste no BBB 25 Imagem: Léo Rosário/Globo

Ainda de acordo com ela, esse quarto poderá trazer sentimentos conflitantes para seus moradores. "A produção ainda colocou janelas falsas alinhadas com a cabeceira da cama. Este é um ponto negativo dentro do de feng shui, pois deixa as pessoas desconfiadas, com sentimento de que estão tramando pelas suas costas".

Localizado no segundo andar, o quarto fantástico homenageia o programa dominical da TV Globo. "Diferente dos quartos no primeiro andar, esse ambiente traz tons mais tons mais impessoais e muitas características do elemento metal. Considerando apenas a decoração, as pessoas neste quarto tendem a ser mais impessoais, menos acolhedoras e, talvez, até mais frias e calculistas", afirma Estefânia.

Quarto fantástico no BBB 25 Imagem: Léo Rosário/Globo

Corredor, banheiro e confessionário

Ainda no segundo andar, o corredor que dá acesso aos quartos é repleto de espelhos, que podem gerar certo desconforto. Na visão das especialistas, o fato dos objetos refletirem uma imagem distorcida, localizados em um pequeno espaço, pode gerar desorientação.

Corredor do segundo andar do BBB 25 Imagem: Léo Rosário/Globo

No andar de baixo, o banheiro social está repleto de artesanatos, como fuxicos e patches de crochê. "Essa escolha pode influenciar os participantes a se sentirem mais descontraídos e espontâneos, contribuindo para uma dinâmica de grupo mais leve e divertida. Pode ser o ambiente da fofoca mais uma vez", avalia Estefânia Gamez.

Banheiro social do BBB 25 Imagem: Léo Rosário/Globo

Já o confessionário, o cômodo foi decorado com os bastidores da televisão. "Este ambiente ficou bem interessante. Ele faz uma homenagem aos bastidores, ao que está por trás das câmeras, neste caso, na cabeça dos participantes. Mesmo se tratando de um cenário de bastidor, os holofotes apontados para quem está sentado 'desabafando' dão uma ideia de palco. O que é o oposto do que se espera de um espaço de confissão", pontua Belisa Mitsuse.