Dieguinho lamenta participação de irmãos Hypólito: 'Participação horrorosa'

A participação dos irmãos Diego e Daniele Hypólito no BBB 25 (Globo) dividiu a opinião dos colunistas no Central Splash nesta quinta-feira (9).

O que aconteceu

Bárbara Saryne se surpreendeu com a dupla. Ela questionou a presença considerando a repercussão, mas não descartou que pudesse ser uma estratégia da emissora.

Me chama a atenção eles apostarem em alguém que participou de um reality de um jeito tão ruim, uma repercussão tão ruim, sem carisma. Por outro lado, também entendo que possa ser uma estratégia. Se a gente vai apostar em alguém, é melhor apostar em alguém que ninguém lembre que passou pelo reality.

Dieguinho reprovou a participação dos atletas, especialmente de Daniele Hypólito. "Ninguém lembra da participação do Power Couple, foi uma participação horrorosa... ela foi muito ruim, nada vai fazer ela mudar o que apresentou, a não ser que ela force isso", opinou.

Dantinhas concordou e ressaltou seu espanto. "Estava tendo esperanças que a gente estava enganado, é a primeira ex-reality da Record que entra num Big Brother Brasil. Foi uma participação pífia, fico chocado da Globo apostar nela."

Chico Barney contrariou os comentaristas e indicou o "copo meio cheio". De acordo com o jornalista, a emissora poderia ter seguido um pedido do próprio atleta.