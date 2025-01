Governo Lula chama fim da checagem na Meta de 'convite à extrema direita'

O secretário de Políticas Digitais do governo Lula (PT), João Brant, criticou a decisão da Meta de acabar com o sistema de checagem de fatos, como anunciado nesta terça-feira (7).

O que aconteceu

A empresa, dona do Facebook e do Instagram, vai remover agências de checagem profissionais e usar um sistema de notas da comunidade, como no X. Segundo seu CEO, Mark Zuckerberg, a medida vai ser adotada primeiro nos Estados Unidos e posteriormente em outros países.

"Significa um convite para o ativismo da extrema direita reforçar a utilização dessas redes como plataformas de sua ação política", disse Brant, em postagem no LinkedIn. "Facebook e Instagram vão se tornar plataformas que vão dar total peso à liberdade de expressão individual e deixar de proteger outros direitos individuais e coletivos."

Para o secretário, a decisão está alinhada ao governo Donald Trump. Ele argumenta que a empresa vai "atuar politicamente no âmbito internacional" junto à nova gestão, que assume em 20 de janeiro, contra "países que buscam equilibrar direitos no ambiente online", como Brasil, membros da União Europeia e Austrália.

A declaração [de Zuckerberg] é explícita, sinaliza que a empresa não aceita a soberania dos países sobre o funcionamento do ambiente digital e soa como antecipação de ações que serão tomadas pelo governo Trump.

João Brant, secretário de Políticas Digitais de Lula

Zuckerberg tem feito vários acenos a Trump. O executivo se encontrou com o presidente eleito dos EUA em novembro de 2024. Antes do jantar, o criador do Facebook afirmou, segundo a Fox News, que "deseja apoiar a renovação nacional da América sob a liderança do presidente Trump".

"Meta vai asfixiar financeiramente as empresas de checagem de fatos", afirma Brant. Segundo ele, isso vai acontecer porque a medida "afetar as operações delas dentro e fora das plataformas".

Comunicado alinhado a Trump

Zuckerberg publicou o anúncio por meio de vídeo no Instagram. Com mais acenos nominais a Trump, ele acusou as agências de checagem de serem "enviesadas politicamente" e "destruírem a confiança" dos cidadãos.

Checagem de fatos ocorre em propriedades da Meta desde 2016. Os verificadores identificam boatos e, caso algo seja falso, o alcance é reduzido e havia uma notificação na publicação. Temas como covid-19, eleições e desastres naturais costumavam receber algum tipo de sinalização.

O novo presidente dos EUA sempre se posicionou contrariamente à checagem de fatos nas redes sociais. Trump chegou a ser expulso do Twitter (hoje X) por conta de divulgação de notícias falsas —isso antes de Elon Musk, seu futuro secretário, tornar-se dono da plataforma.

Mudança tem como objetivo "reduzir erros", segundo Zuckerberg. O executivo diz que a Meta quer simplificar políticas de conteúdo e "restaurar a liberdade de expressão nas plataformas". O bilionário cita que a rede conta com sistemas complexos de moderação e que eventualmente errava, censurando milhões de pessoas.