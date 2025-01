'Falta maldade': o que Tadeu Schmidt poderia melhorar para o BBB 25?

Tadeu Schmidt se prepara para comandar a terceira edição do BBB neste ano. O apresentador entrou no reality em 2022, assumindo o lugar de Tiago Leifert. Sua performance no comando do programa foi um dos assuntos do Central Splash desta terça-feira (7).

Dantinhas, convidado do Central, confessa que ainda sente falta da personalidade de Tiago Leifert. O apresentador ficou no comando do reality entre 2017 e 2021, tendo entrado como substituto de Pedro Bial.

Eu confesso que gostava muito da forma como o Tiago lidava com o programa. Ele lidava com uma coisa de jogo, era quase um videogame para ele. Até a relação com os participantes era um pouco mais fria, ele era um pouco mais direto, um pouco mais arisco até

Dantinhas

Ele defende que essa forma mais distante de lidar com os participantes do reality é até necessária em determinados momentos. "Ele dava várias foras no Fiuk", exemplificou. Dantinhas acredita que Tadeu faz um perfil mais "paizão", sendo mais fofo e acolhedor com os brothers.

Eu gosto do Tadeu, mas preferia mais a forma que o Tiago Leifert conduzia o programa

Dantinhas

Dieguinho faz coro. Ele acredita que Tadeu faz o tipo "bonzinho demais" no comando do BBB. Ele comparou com a performance de Adriane Galisteu na última edição de A Fazenda, se impondo mais em determinadas situações.

Eu acho que falta para o Tadeu essa maldade. O Tadeu é bonzinho demais. Esperamos ver, no BBB 25, Tadeu Schmidt maldoso. Larga de ser bonzinho, Tadeu. Vai ser bonzinho no palco do Multishow

Dieguinho

