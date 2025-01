Maestro João Carlos Martins continua internado e se recupera de cirurgia

João Carlos Martins, 84, está se recuperando após ser submetido a uma cirurgia para retirada da vesícula.

O que aconteceu

O maestro foi admitido no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para o procedimento. Segundo boletim médico, a cirurgia transcorreu sem intercorrências.

Martins se recupera bem após a cirurgia, de acordo com sua assessoria. O motivo da operação também foi revelado: "O Dr. Raul Cutait entendeu que era melhor retirar a vesícula e mandar para o laboratório. João está sendo acompanhado pela equipe do Dr. Raul Cutait e do Dr. Roberto Kalil".

O maestro segue internado, mas deve ser liberado em breve. "Como ele tem um problema de coagulação (já teve embolia pulmonar duas vezes), por orientação do Dr. Cyrillo Cavalheiro ele ainda deve ficar hospitalizado nesta segunda-feira (06), com previsão de alta para amanhã, dia 07 de janeiro. Fora isso, está tudo sob controle", conclui o comunicado da assessoria.