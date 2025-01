Antes do Globo de Ouro, Fernanda Torres celebra: 'A vida presta muito'

Fernanda Torres, 59, celebrou a conquista de 2 milhões de seguidores no Instagram, no dia em que concorre ao prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro 2025.

O que aconteceu

Protagonista do filme "Ainda Estou Aqui", a atriz brasileira publicou uma foto para agradecer o carinho do público, que fez uma intensa campanha para que ela adquirisse ainda mais seguidores nas redes sociais. "Chegamos à 2 milhões de seguidores aqui no Instagram", celebrou.

Fernanda Torres ainda agradeceu a todas as pessoas que foram aos cinemas para apreciar o longa-metragem de Walter Salles. "Obrigada aos 3 milhões de espectadores do Brasil que assistiram "Ainda Estou Aqui" e aos 216 milhões de brasileiros e brasileiras que torcem por nós. A vida presta, e muito!", escreveu.

Neste domingo (5), a brasileira concorrerá ao prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro 2025. Além dela, "Ainda Estou Aqui" disputa a estatueta de melhor filme estrangeiro.