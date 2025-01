Harry e Meghan vão se separar? Os rumores de divórcio que perseguem o casal

Nos últimos meses, Harry e Meghan foram alvo de vários boatos de divórcio. Uma colunista espanhola chegou a dizer que a atriz exigiu mais de R$ 460 milhões para se divorciar do príncipe, fofoca que ganhou impulso na imprensa internacional.

Os negócios do casal também não tiveram muito sucesso nos últimos meses, com demissões seguidas em cargos de confiança, o que contribuiu para os rumores ganharem força.

Os dois, porém, continuam casados, e o príncipe Harry até já fez piada sobre as especulações publicamente. Entenda o que vem acontecendo com o casal:

Alvos de boatos de divórcio

Harry e Meghan fizeram várias aparições públicas separadamente ao longo do ano. Em novembro, por exemplo, Harry foi a um jogo de futebol no Canadá, Meghan foi ao lançamento de uma marca de beleza em que investiu, a Highbrow Hippie.

As aparições "solo" fazem parte de uma estratégia para "separar" as marcas de Harry e Meghan, segundo uma fonte. Com o desgaste da marca do casal, os dois decidiram fazer uma espécie de separação profissional.

Está claro que há uma abordagem dupla evoluindo. O foco em empreendedorismo é a prioridade da duquesa, enquanto o duque continuará a defender suas organizações sem fins lucrativos. Mas haverá um esforço conjunto em questões relacionadas a causas importantes. Amigo do casal, à revista People

Essa abordagem também tem a ver com a priorização da família em relação ao trabalho. "[Enquanto um trabalha], o outro fica com as crianças", diz ainda a fonte à revista. Harry e Meghan são pais de Archie, 5, e Lilibet, 3.

Meghan e Harry em visita à Colômbia Imagem: Juancho Torres/Anadolu via Getty Images

Ainda assim, Harry e Meghan fizeram algumas aparições conjuntas ao longo do ano. Em 2024, por exemplo, eles fizeram suas primeiras turnês internacionais desde que deixaram a família real, visitando a Nigéria e a Colômbia.

Recentemente, Harry negou os boatos de divórcio. Na ocasião, ele participava de um evento do jornal New York Times em Nova York, enquanto Meghan estava em outro, em Beverly Hills. "[A atenção à minha vida pessoal] definitivamente não é uma coisa boa", desabafou.

Aparentemente já compramos uma casa ou nos mudamos umas 12 vezes. Também já nos divorciamos 10, 12 vezes. É tipo: 'o quê?'. É difícil acompanhar, mas por isso é preciso ignorar essas coisas. Eu só sinto muito pelas pessoas [que nos odeiam]. Eles ficam sempre esperançosos com essas notícias, tipo: 'Sim, sim, sim!', e aí nada acontece. Tenho pena deles. De verdade. Príncipe Harry

Por outro lado, as desavenças com a família real ainda não foram remediadas. Harry e Meghan não foram convidados para o Natal da família real em mais uma demonstração de que a briga está longe de terminar. Esse foi o sexto Natal que o casal passou nos EUA, longe dos parentes britânicos.