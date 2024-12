Gisele Bündchen exibe barrigão de grávida em passeio na praia com namorado

Gisele Bündchen deixou o barrigão à mostra num passeio na praia na semana do Natal.

O que aconteceu

Gisele Bündchen passa o final de ano na Costa Rica com Joaquim Valente Imagem: Reprodução/X

Gisele decidiu passar o fim de ano na Costa Rica. Com ela, estão o namorado Joaquim Valente e dois dos filhos, Vivian e Benjamin. Jack, filho de Tom Brady com Bridget Moynahan, ficou com o pai no feriado.

Modelo escolheu um biquíni marrom para o passeio. Em fotos divulgadas pela imprensa dos Estados Unidos, ela passeia pela areia e entra na água até os joelhos.

Ela ainda não falou publicamente sobre a gravidez. Uma fonte próxima a Gisele confirmou a informação à revista People em outubro: "Gisele e Joaquim estão felizes com esse novo capítulo de suas vidas, e estão ansiosos para criar um ambiente de paz e amor para a família toda".