Paolla Oliveira exibe curvas ao posar de biquíni no CE

Paolla Oliveira posou de biquíni vermelho em uma série de fotos tiradas na praia.

A atriz aparece em uma das fotos ao lado do namorado, Diogo Nogueira. Paolla e o cantor estão juntos desde 2021.

As fotos foram tiradas em uma praia do Ceará. Diogo Nogueira se apresenta em Sobral (CE) no Ano-Novo.

Pausa, porque o ano promete. Paolla Oliveira

Além de Paolla, famosas como Deborah Secco e Sheron Menezzes curtiram praias brasileiras nesta segunda-feira (30). As famosas aproveitaram o final do ano para renovar o bronzeado nas areias de lugares como o Rio de Janeiro e Fernando de Noronha.