Processos judiciais, marca 'empacada': por onde andam Harry e Meghan?

Entre 2022 e 2023, parecia impossível escapar das notícias sobre príncipe Harry e Meghan Markle. Entre o lançamento de um documentário na Netflix e de "O que sobra", a autobiografia do filho de Rei Charles, o casal dominou as manchetes com revelações sobre a vida na família real.

No último ano foi mais difícil ouvir falar da dupla. As declarações sobre a realeza diminuíram, assim como as aparições públicas. Além disso, Harry e Meghan não foram convidados para o Natal da família real — já é o sexto que passam longe do Reino Unido.

O que Harry e Meghan fizeram em 2024?

A empreitada mais recente é o documentário "Polo", lançado no início de dezembro. Pouco divulgada pela Netflix, a série documental produzida pelo casal mostra os bastidores do mundo do polo, esporte de elite praticado pelo príncipe Harry.

Meghan também se preparou para lançar uma série própria associada a uma marca de luxo, mas sofreu com alguns impedimentos. A série está gravada e pronta para ser lançada, mas a American Riviera Orchard, marca associada à produção, precisou corrigir irregularidades de registro. A previsão é de que a série da duquesa seja finalmente lançada no próximo ano.

Harry e Meghan fizeram duas turnês juntos: uma pela Nigéria e outra pela Colômbia. Em ambas, se dedicaram a causas como saúde mental e esporte. Essas foram as primeiras viagens do casal desde que deixaram as funções na realeza.

Dupla também lançou um projeto que busca diminuir os danos das redes sociais em crianças e adolescentes. O "The Parents' Network" busca ajudar pais e responsáveis cujos filhos tenham sido prejudicados pelo uso de redes sociais, sofrendo com questões como bullying, exploração sexual, "desafios" danosos e mais. Eles participaram de alguns eventos para defender a causa.

Em vários momentos, porém, Harry e Meghan conduziram agendas separadas. Isso fez com que alguns boatos de divórcio surgissem na imprensa. No entanto, segundo alguns especialistas, o casal simplesmente decidiu dividir suas atenções: A atriz estaria mais focada nos negócios, a exemplo da série e da marca própria, enquanto Harry assumiu o trabalho de caridade.

O príncipe continua envolvido em uma série de brigas judiciais. Os processos contra os veículos de imprensa incluem acusações de difamação, hackeamento de celular e obtenção de informação por meios ilegais. No processo contra o governo britânico, ele quer reaver proteção policial nos períodos em que estiver em solo britânico.

Os processos, aliás, são uma das causas da rixa contínua com a família real. Harry acredita que o pai, o rei Charles 3º, pode ajudá-lo com o caso da proteção policial, enquanto Charles insiste que não tem influência nessas decisões.

Harry e Meghan não foram convidados para o Natal da família real. Apesar de Harry ter feito uma breve visita ao pai à época do diagnóstico de câncer, a relação do príncipe com a família segue abalada. Ele não foi chamado nem para o Trooping the Colour, evento de aniversário do rei. As informações são da revista People.