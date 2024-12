Ex-mulher de Ney Latorraca lamenta morte do ator: 'Te amo para sempre'

Inês Galvão, 65, lamentou a morte de Ney Latorraca, com quem foi casado por quase cinco anos. O Ator, que lutava contra um câncer de próstata, morreu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos.

Ele vai levando uma grande parte da minha história e deixa comigo uma imensa saudade! Te amo para sempre, Neyzinho

Inês Galvão

Como foi casamento

Ney Latorraca e Inês Galvão terminaram por interferência da mãe dele, Dona Nena, com quem eles moravam. Ela não aprovava a relação. "A gente ficou junto e foi uma relação muito maneira, muito legal. A gente se divertiu muito, aprendi muita coisa com o Ney, e espero ter ensinado a ele também. Era muito divertido, e, na verdade, a gente só acabou por interferência da mãe dele... Era uma convivência muito complicada, difícil", contou a atriz em entrevista ao jornal Extra.

A separação aconteceu quando o ator fez 40 anos, e a mãe dele atrapalhou os planos de uma festa surpresa. "Eu tinha preparado um jantar surpresa para ele, com 40 amigos, como Tarcísio Meira, Glória Menezes, Irene Ravache, Marília Pêra, e deixei para a Dona nena levá-lo até o restaurante. Essa era a única parte dela na história. E ela simplesmente não levou! Ele foi beber com o Laurinho Corona e eu fiquei lá, como uma idiota esperando ele no Plataforma, e ele sem saber de nada."

Mesmo depois do término, Inês e Ney Latorraca nunca perderam o contato e mantiveram a amizade. Inês, anos depois, se casou com o jogador Gaúcho em 1992 — ele morreu em 2016. "Ney acompanhou a minha vida toda, o nascimento dos meus filhos, meu casamento. A gente se falava sempre. Agora nos últimos tempos não, desde o aniversário dele este ano", prosseguiu Inês.

Em entrevista antiga ao UOL, Ney falou com carinho ao relembrar do casamento com Inês, com quem cogitou ter filhos. "Até tentei. Quando fui casado com a Inês Galvão, a gente pensou durante cinco anos. Mas aí na hora não tive coragem."