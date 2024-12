Veja as primeiras fotos de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele

Zezé Di Camargo, 62, e Graciele Lacerda, 44, compartilharam as primeiras fotos do nascimento de Clara, primeira filha do casal.

O que aconteceu

A criança veio ao mundo na manhã desta quarta (25) e os papais mostraram os primeiros registros para os seguidores. "Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus."

Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas, Graciele Lacerda

Nas imagens, o cantor e a esposa aparecem chorando. "Após seis tentativas de FIV, muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus"

Em outro momento é possível ver os pezinhos e o olhar atento da irmã, Wanessa Camargo, 41, que presenciou o nascimento.