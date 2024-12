Thúllio Milionário quebra silêncio sobre briga pela música 'Casca de Bala'

Thúllio Milionário falou pela primeira vez sobre o processo que está sendo movido por Flávio Pizada Quente contra ele, por conta dos direitos da música "Casca de Bala".

O que aconteceu

Voz da música que se tornou um hit em 2024, Thúllio foi processado por Flávio Nunes de Sousa, conhecido como Pizada Quente. Compositor do sucesso, ele alega que Milionário pagou menos do que deveria no direito da canção.

De acordo com a colunista Mariana Morais, do Correio Brasiliense, Thúllio teria pago R$ 3.500 pela "liberação simples" da música. Caso ela fizesse sucesso, deveria ser desembolsado mais R$ 12 mil para a liberação completa —pagamento que nunca teria acontecido.

No processo, que corre na 13° Vara Cível da Comarca de Natal (RN), ao qual Splash teve acesso, Thúllio Milionário ajuizou uma ação solicitando que Flávio fosse proibido de citar a música. Mesmo após assinar um contrato em que transferiu 100% do direito da composição para o artista, Pizada Quente continuou afirmando nas redes sociais que o sucesso era dele.

O juiz tomou a decisão no dia 16 de outubro, favorecendo Thúllio. Desta forma, Flávio Nunes foi proibido de usar a música e teve que apagar todas as publicações referentes a ela.

Ainda com o processo correndo no Tribunal de Justiça, Thúllio Milionário falou pela primeira vez sobre o assunto. "Já tomamos ciência e está sendo resolvido da melhor forma para ficar bom para ambas as partes", garantiu para Splash —durante o evento de 50 milhões de seguidores de Virgínia Fonseca— explicando que a melhor forma se trata da forma correta.

O artista ainda se mostrou grato pelo lugar que chegou profissionalmente. "A gente fica muito feliz quando o Brasil inteiro abraça. Poder representar o meu estado, o Rio Grande do Norte, ser uma figura pública no Brasil todo, para mim é muito gratificante", afirmou.