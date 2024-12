'Pode me chamar de bosta': Luan Pereira agradece quem desacreditou dele

Luan Pereira, 21, se consolidou como um dos grandes nomes do sertanejo solo em 2024. Dono de hits entre os mais tocadas do Brasil, o cantor se diz grato a "Deus pelo sucesso alcançado sem pular etapas" e até às pessoas que não acreditaram em seu talento, quando engatinhava no mundo da música há pouco mais de três anos.

No palco, eu lembro de muita coisa. Sempre quis isso e me revesti com a armadura de Deus [para lutar pelos meus sonhos]. Quando falo essas coisas, não é com magoa, nem nada. Se eu estou aqui é porque Deus quis. Querendo ou não, as pessoas que desacreditaram em mim, me ajudaram muito, sou grato a essas pessoas. A pessoa pode falar 'você é um bosta' e eu digo 'Obrigado. Deus te abençoe. Você me ajudou'. Luan Pereira, em entrevista para Splash, no Universo Alegria de Curitiba.

"Nunca vou falar que eu sei de tudo"

Luan Pereira fecha 2024 vivendo o auge da carreira profissional e acumulando números gigantes nas redes sociais e plataformas de streaming. Ao todo, ele tem 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify, quase 20 milhões de seguidores somando suas redes sociais, shows por todo o Brasil e mais de 1 bilhão de visualizações no Youtube.

"O Sorocaba foi na minha casa conversar esses dias e me perguntou "quando foi o seu boom?". Não é que é mais difícil, mas Deus tem um propósito na minha vida, que ele quer que eu viva um propósito de cada vez, sabe? Degrau por degrau. Falei assim: 'não tive um boom'. Foi degrauzinho por degrauzinho. Você pode ter certeza que o Luan Pereira de 2025 vai estar maior que o Luan Pereira de agora", inicia.

Artista teve o reconhecimento como um dos maiores de 2024 graças ao hit "Saveiro" ficar entre as mais ouvidas e finalizar o ano com duas canções no top Brasil do Spotify: "Body Splash - ao Vivo", em parceria com Felipe Araújo, e "Saveiro", gravada com Kaique e Felipe. "De um ano pra cá, digo que eu evoluí e que Deus permitiu que eu evoluísse. Esse é o meu intuito, é ter uma constante evolução".

Nunca vou falar que sei de tudo, nem nada. Cada ano vou aprender. Quando estiver bem, vou agradecer, mas vou querer mais. Vou agradecer, mas vou querer aprender mais. Então, a vida é assim.

"Nada me pega muito de surpresa"

Luan Pereira viralizou em agosto com forte depoimento em sua apresentação na Festa do Peão de Barretos. Ele chorou ao se recordar das pessoas que o aconselhavam a desistir da vida de cantor e, hoje, se diz grato pelas mensagens terem o ajudado a crescer como artista.

"Me fortaleceu totalmente. Quando estou no palco, eu lembro de muitos momentos, é meio inevitável. A gente se pega em situações do palco que eu já passei ou que sabia que eu ia passar. Nada me pega muito de surpresa porque sempre quis muito isso", destaca.

Recordações de quem desacreditou em seu talento não significa mágoa no coração, garante Luan. "Vai ser sempre assim. Quanto mais sua luz brilhar, mais mosquito vai pausar, porque luz apagada não pausa mosquito. A vida vai ter sempre esses momentos e eu vou estar sempre preparado para todos."

"Tudo que pedi a Deus"

O preço da fama costuma trazer problemas para alguns artistas da nova geração, mas não é o caso de Luan Pereira. Além de curtir o sucesso em cima dos palcos, o cantor se diz realizado em ter de aprender a lidar com o assédio dos fãs.

Eu acho que é bom demais. Falo que é tudo que eu pedi para Deus. Eu quis tanto e falo: 'Deus, que o dia dos outros seja bom por mim'. Quero oferecer boa energia e boas sensações as pessoas quando me ouvem ou conversam comigo.

Artista destaca que não faz a linha de celebridade que deixa de sair na rua para não ter contato com ninguém. "Óbvio que tem dia que a gente está cansado, mas quando estou com minha energia 100% vou pra rua e, no show, vou pular no meio do povo. Eu gosto disso."

Gosto apesar de alguns problemas da vida. Não problema, eu falo mais aprendizado, porque tem dia que estamos bem, tem dia que estamos cansados, mas quando sobe no palco tem que agir como se fosse o último. Tem que se entregar ao máximo.

Meta para 2025 de Luan Pereira é poder evoluir como pessoa para performar com excelência na vida pessoal e profissional. "Planejo ser melhor que esse ano. Ser melhor em tudo. Ser melhor como pessoa, como filho, como namorado, pros meus fãs, como compositor, como cantor. Aprender mais. Sempre evoluir. Quando você fala: 'sei de tudo', é que você não sabe de nada."

* O repórter viajou ao Universo Alegria de Curitiba a convite da organização.