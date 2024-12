Novo projeto de Bruno & Marrone tem rock, sertanejo e show solo; veja datas

A dupla Bruno & Marrone estreia oficialmente a label "Inevitável - A Festa" em 2025. O novo projeto promete trazer emoção, diversão e mescla de sertanejo com rock aos fãs, com shows de mais de quatro horas e participação do cantor Dino Fonseca.

"Vamos entregar muito mais"

Sertanejos revelaram com exclusividade para TOCA que já possuem 20 datas fechadas para rodar o Brasil com o novo projeto. A estreia oficial será em 12 de abril, na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Nova label da dupla passará por cidades como Cuiabá (MT), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), entre outras. As informações de ingressos serão disponibilizadas em breve nas redes sociais dos sertanejos.

"Estamos muito felizes em anunciar nossa label. Esse projeto é o resultado de anos de experiência e da nossa vontade de sempre oferecer algo novo para os nossos fãs. Queremos que cada show seja uma experiência única, onde a música, a tecnologia e a interação com o público se unam para criar algo realmente especial para cada fã presente", comenta a dupla Bruno & Marrone.

O cantor Dino Fonseca foi escolhido por Bruno & Marrone para levar aos shows um momento de clássicos da música —que trará até covers de A-ha, Beatles, Bon Jovi e Queen. "'Inevitável - A Festa' tem eu e o Marrone junto com o Dino, que canta rock e músicas internacionais dos anos 1970, 1980 e 1990. Então, a gente vai entregar mais ao público", explicam os artistas.

Projeto terá também apresentações solos de Bruno & Marrone. Novo projeto dos sertanejos conta com músicas que marcaram época, novos hits do álbum "Revivem Sua História" e apresentações solo dos artistas. Marrone mostrará a potência da segunda voz na dupla, enquanto Bruno ganhará o palco por alguns minutos para apresentar algumas músicas solo ao público.

Com 38 anos de estrada, a dupla sertaneja aposta no tradicional do sertanejo com novas influências para surpreender com a label de "Inevitável - A Festa". Além de muita música, a meta dos artistas é proporcionar momentos imersivos e interativos, que farão de cada show uma vivência única.

Nosso projeto será em locais agradáveis para conversar mais com o público e dar uma experiência única com a gente. Vai ter um banheiro melhor, um atendimento melhor, uma interatividade maior, um DJ e um tempo maior de festa. Bruno & Marrone

Confira as datas de Inevitável - A Festa: