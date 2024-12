Ayrton Senna reencarnou? Veja as perguntas feitas ao Google após série

As buscas ligadas a Ayrton Senna no Google aumentaram 2.400% após o lançamento da série sobre o piloto na Netflix. O dado foi obtido com exclusividade por Splash após levantamento feito pela Oddspedia, empresa de inteligência esportiva.

O que aconteceu

Duas produções com a história do brasileiro foram lançadas no streaming neste ano: o documentário "Senna por Ayrton", no GloboPlay, em maio, e a série "Senna", da Netflix, em novembro. Levantamento observou aumento representativo em 1º de dezembro, dois dias após a segunda produção chegar ao ar. Nesse dia, a busca atingiu o pico do período entre 1 de maio e 10 de dezembro. Considerando o dia anterior a série, as buscas aumentaram em 2.400% após a obra.

A pergunta mais feita sobre Ayrton Senna foi sobre como o piloto morreu e o que provocou a fatalidade. Das pesquisas em alta, 13,89% delas foram sobre esse tópico.

A segunda pergunta mais feita, com 11,11% de interesse, é referente a como Ayrton Senna é visto nas redes sociais já que o ícone da Fórmula 1 morreu antes da popularização dos celulares e internet. A terceira pesquisa mais feita foi sobre carros: o público quis saber qual era o carro que Senna dirigia e quais eram seus carros preferidos.

Há quem pergunte até mesmo se Senna poderia ter reencarnado. Representando 1,1% das pesquisas, frases como "Ayrton foi reencarnado?" e "discussões sobre a reencarnação de Senna" também foram buscadas por fãs e curiosos.

Perguntas mais feitas sobre o piloto