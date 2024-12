Maiara beija muito novo namorado em festival de Gusttavo Lima; veja fotos

De Splash, no Rio

Maiara, da dupla com Maraisa, beijou o novo namorado, Mohamed Nassar, durante o Buteco, festival de Gusttavo Lima realizado neste sábado (14) no estádio do Morumbi, em São Paulo.

O que aconteceu

Maiara se apresentou ao lado da irmã, Maraisa, e teve o amado na plateia. Os dois posaram para fotos e trocaram carinhos na frente dos fotógrafos. Após o show, eles saíram de mãos dadas.

A dupla sertaneja foi uma das atrações do Buteco em São Paulo, onde o festival reune mais de 50 mil pessoas. Em determinado momento do show, Maraisa se ajoelhou e reverenciou a irmã.

Veja fotos:

Maiara e o namorado, Mohamed Nassar Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Maiara e Maraisa em show no festival Buteco, em São Paulo Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News