Marina Ruy Barbosa rebate criticas após usar vestido de mais de R$ 40 mil

Marina Ruy Barbosa se defendeu após ser acusada de chamar mais atenção do que a anfitriã do evento.

O que aconteceu

A atriz foi a um evento de sua amiga Luma Costa usando um vestido da marca Bottega Veneta avaliado em mais de R$ 40 mil. O modelo é todo de paetês dourados e possui mangas longas e uma gola alta.

Apesar de receber elogios por parte dos fãs, a artista foi acusada de estar chamando mais atenção do que a dona do evento, que usava um modelo mais simples. Luma apostou em um vestido verde, bem curtinho, acinturado e com decote.

Marina rapidamente foi a público se defender das acusações, dizendo que estava no dress code do evento. "Eu apenas segui o briefing de dress code que a Luma me passou", respondeu ela em um comentário feito em um post do Instagram.

Luma também defendeu a amiga deixando claro que o look estava aprovado. "Quando falei dress code dourado era DISSO que estava falando!", escreveu ela também no Instagram.