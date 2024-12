'Mania de Você': Dhu fica a um passo de descobrir o maior segredo de Robson

Dhu (Ivy Souza) deve ser a responsável por matar uma das grandes charadas de "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Atuando como confeiteira no resort, Dhu vive um bom momento. Além do emprego, ela está se permitindo se entregar a uma nova relação, aceitando namorar com Wagner (Bruno Quixotte).

Com essa novidade, ela despertará o ciúmes do tóxico Edmílson (Érico Brás). O folgado tentará de tudo para atrapalhar o novo romance da ex-esposa.

Fora isso, Dhu continuará se preocupando com o bem-estar do neto, Luquinha. A confeiteira sempre foi uma avó zelosa com o filho de Lorena (Liza Del Dala), que por sua vez diz não sabe quem é o pai da criança.

Lorena (Liza del Dala) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Em breve, Dhu precisará sair mais cedo do trabalho para cuidar de Luquinha e se surpreenderá com a atitude de Robson (Eriberto Leão). Sempre arrogante e rígido, o chefe deixará Dhu ir ao encontro do neto. Dhu ficará incrédula, assim como o público.

Como Robson é um forte candidato para ser pai do filho de Lorena, essa pode ser uma das deixas do autor. Aos poucos, o crápula deve ir tomando mais consciência da paternidade até que a verdade venha à tona.

