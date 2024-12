Gilsão indica Sacha para a 12ª roça da A Fazenda 16

Fazendeiro da semana, Gilsão indicou Sacha para o primeiro banquinho da 12ª roça de A Fazenda 16 (Record). Essa semana a dinâmica será formada por cinco nomes e duas eliminações.

O que aconteceu

Gilsão iniciou a formação da roça indicando o peão. " O meu voto é para causar confusão. É sobre verdade. Ele só joga por ele e não pelos seus aliados. Ele me colocou em outro momento, nada mais justo que um troca hoje também."

Ao sentar no primeiro banquinho, Sacha respondeu. "Flor é uma boca de sacola e já tinha falado para mim que o Gilsão ia votar em mim. Ele não fala nada com nada, é manipulável e se esconde no jogo. Nunca teve embate direto comigo e já me pediu conselhos. Ele teve embates e poderia votar nos outros três nomes do meu grupo, mas o Albert e o Sidney fizeram sua cabeça."

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso