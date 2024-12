Albert sobre G4 em A Fazenda 16: 'Se pisar no pódio, tô no reality errado'

Durante a noite de segunda-feira (9) na sede de A Fazenda 16 (Record), Albert comentou com Flor sobre os rumos do jogo e reclamou do G4.

O que aconteceu

Albert pontuou para a aliada que eles precisam pensar em si. "A gente tem que pensar na gente, Flor. Bem ou mal, estamos com a lição de casa feita."

O peão reclamou de Sacha e do G4. "Eu pensei em encontrar pessoas que jogassem mesmo, mas pessoas de má-fé eu não esperava. Passar do começo do programa trapaceando e tapeando todo mundo, até a garota que ele começou beijando lá atrás até agora? Não é possível!"

Flor questionou. "Será que o público vê assim?"

Albert seguiu criticando os peões. "Acho que o público tá deixando pro final, de verdade. Eu acho que é pra ele morrer na praia. De verdade, se essas pessoas pisarem num pódio, eu tô no reality errado! Me desculpa, me enganei e falo do fundo do meu coração que sou fã."

Já participei de um, sei que existem manobras de sujeira dos jogadores, mas isso não! Isso foi uma coisa que rasgou o reality. Albert Bressan

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 132400 votos 0,10% Albert Bressan 0,05% Flor Fernandez 1,24% Gui Vieira 6,25% Gilsão 0,99% Juninho Bill 0,23% Luana Targino 23,90% Sacha Bali 49,75% Sidney Sampaio 12,23% Vanessa Carvalho 5,26% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 132400 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso