Luana e Albert discutem e peão declara: 'Não vou mais cozinhar'

As tarefas da cozinha tem tornado um dos motivos de briga na reta final de A Fazenda (Record). Sacha, Yuri e Luana reclamaram da quantidade de comida prepara por Albert e o peão se revoltou.

O que aconteceu

Enquanto tomava banho, Luana reclamava sobre ela e seus aliados serem acusados de não limparem a cozinhar após usar. "Quando eu cozinho, eu lavo e Yuri também. Agora teus amigos são cinco, eles deveriam no mínimo guardar", disparou para Albert. "A gente tem que fazer tudo, tem que lavar todas as panelas, limpar a cozinha todinha e lavar a louça toda."

"Tudo isso por que eu falei para ele deixar um bife para mim?", rebate Albert. "Só isso, se eu não puder falar, você me avisa. Você tá me acusando de um monte de coisa que não me cabe."

Luana segue com as reclamações. "Não adianta fracionar, cozinhar e estragar. Pode cozinhar 10 quilos de carne, se for para estragar."

"Para não ter mais problemas, eu não vou mais cozinhar", dispara Albert.

"Faz igual tu fez com o peixe, deixa aí estragando", retruca a empresária. "Foi tu que descongelou, picanha também, descongela e deixa jogado. Ai pede para a gente dividir, se descongelar vai lá e faz."

Sacha e Yuri reclamam da quantidade de carne descongelada sem preparar. "Ele descongelou peixe, frango e a picanha em dois dias. Fez arroz e sendo que tem uma panela na geladeira", diz o ator.

