Flora admite que se aliaria a Sacha em A Fazenda: 'Para me salvar'

Flora Cruz admitiu que se aliaria a seu adversário Sacha Bali em A Fazenda 2024 (RecordTV) sob uma condição.

O que aconteceu

A ex-peoa participou do "Hora do Faro" após ser eliminada do reality show rural. Respondendo jornalistas, ela revelou que poderia formar uma aliança com Sacha.

Flora reforçou que colocaria qualquer participante como alvo. "Eu volto no princípio de que, se eu tivesse numa situação de diferença de voto, eu votaria em qualquer um", disse.

Ela afirmou, ainda, que formaria uma aliança com seu rival somente para fugir da berlinda. "Me aliar ao Sacha é bem pesado, e eu acredito que não faria. Mas se for para me salvar, para tirar o meu da reta, eu faria, sim".

