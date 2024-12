Nova era da IA: ela comprará tíquete aéreo e fará mercado do mês para você

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Google x SearchGPT; Viagem no sonhos de outra pessoa; A revolução dos agentes de IA)

Se você ainda não se acostumou com ferramentas de inteligência artificial, prepare-se para mais uma mudança. Vêm aí os agentes de IA.

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam como essas ferramentas serão capazes não só de responder dúvidas e revisar textos, mas também de realizar tarefas complexas que não acabam na internet.

Hoje, os chatbots já criam roteiros turísticos. Mas os tais agentes serão capazes de ir além do planejamento para comprar passagens, adquirir tíquetes para atrações turísticas e fazer reservas em hotéis. Isso vale para o mercado do mês: eles poderão ver o que falta na sua geladeira e comprar online os suprimentos.

Hoje em dia os chatbots respondem conforme o treinamento deles e com as informações que têm à disposição. Fazem coisas limitadas, mas essas várias ações já são suficientes para muita gente acreditar que em um futuro muito próximo as pessoas vão deixar de fazer coisas do dia a dia e vão delegar tais funções a esses chatbots

Helton Simões Gomes

Exemplo dessa limitação está no exemplo do roteiro turístico: a IA pode fazer um roteiro de viagem, pesquisar o preço médio das passagens, mas não acompanhar os valores em tempo real.

Agentes seriam um sistema que tem acesso a determinado ambiente, coleta informações a respeito dele e conseguem tomar decisões e agir nesse ambiente. Pode chegar a esse ponto [comprar passagens], se você der as permissões necessárias e se os sistemas estiverem adaptados para isso, se o site da companhia aérea tiver esse tipo de integração e permitir que ele faça essa etapa de compra

Diogo Cortiz

Um exemplo de agente bastante ativo -e invasivo- foi o Claude 3.5, desenvolvido pela Anthropic, empresa que vem se pintando como rival da OpenAI. No modo "modo uso do computador", a IA pode controlar o mouse e o computador.

Se, por um lado, essa nova era de IAs pode facilitar a vida dos usuários, por outro, a existência dela levanta questões relacionadas à privacidade. "Eu tenho medo", brinca Helton.

'Inception da vida real': cientistas conectam duas pessoas durante o sonho

Leonardo DiCaprio protagonizou em 2010 um filme que deu um nó na cabeça de muita gente: em "A Origem" (Inception), pessoas conseguiam invadir os sonhos de outras para implantar ideias ou roubar segredos. Longe das telas de cinema, algo semelhante está acontecendo.

No novo episódio de Deu Tilt, Helton e Diogo contam como um grupo de cientistas criaram uma tecnologia que permite acessar informações existentes apenas na mente de quem está dormindo.

De que forma? Visitando os sonhos das pessoas.

Google x SearchGPT: quem vence batalha das buscas com IA?

Até agora o Google reinou quase que sozinho nas buscas online. Se depender da OpenAI, no entanto, essa liderança tranquila está prestes a acabar. A dona do ChatGPT lançou seu motor de pesquisa com inteligência artificial para entregar algo que as pessoas já estavam querendo: vasculhar a internet e receber os resultados processados por IA generativa.

"É uma mudança de paradigma", afirma Diogo Cortiz, colunista do UOL.

Para decidir qual é o melhor buscador, Deu Tilt colocou frente à frente o SearchGPT, da OpenAI, e o AI Overview, do Google.

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas.