CCXP 24: Vincent Martella e Matt Smith se declaram fãs de Wagner Moura

Wagner Moura é o homenageado do ano na CCXP 24, e não são só brasileiros exaltando o ator.

O que aconteceu

Vincent Martella falou do ator brasileiro no palco Thunder na quinta (5). Questionado sobre o que já conhecia do Brasil antes de descobrir que é famoso aqui, ele citou o futebol e Wagner Moura: "Ele é incrível, amo muito o trabalho dele. 'Guerra Civil' foi um dos meus filmes favoritos do ano passado, ele está ótimo em 'Narcos'".

Matt Smith também o elogiou. Durante painel no palco Omelete na sexta (6), apresentadores perguntaram ao ator de "A Casa do Dragão" quem são suas referências na profissão. Depois de mencionar Jack Nicholson e Anthony Hopkins, afirmou: "Wagner Moura estava aqui hoje, ele é um ótimo ator. Ele é brilhante".

Wagner Moura também marcou presença na CCXP nesta sexta-feira (6). Em coletiva de imprensa na CCXP antes de seu painel no palco Thunder, ele falou sobre ser referência para outros atores: "Eu acho bonito, e acho boa a troca. Quando eu fiz 'Marighella', eu tive uma troca tão grande com atores jovens que viraram amigos: Humberto Carrão, Bella Camero, são pessoas que eu adoro".