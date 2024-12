Novo drama do diretor Tom Tykwer abrirá o Festival de Cinema de Berlim

Por Miranda Murray

BERLIM (Reuters) - Quase três décadas desde que seu clássico hipercinético "Corra, Lola, Corra" o lançou no cenário internacional, o diretor alemão Tom Tykwer abrirá o Festival de Cinema de Berlim de 2025 com o drama familiar "The Light", informaram os organizadores nesta quinta-feira.

Tykwer, cujo trabalho está profundamente ligado à capital alemã, incluindo seu mais recente projeto, a série de TV "Babylon Berlin", abriu o festival duas vezes antes, mais recentemente em 2009 com seu thriller político "Trama Internacional".

Os filmes alemães raramente têm a honra de abrir o festival, o primeiro grande festival de cinema a cada ano e classificado entre os principais. Tykwer ficou conhecido com "Corra, Lola, Corra", de 1998, mas também dirigiu "Perfume - A História de um Assassino" e foi roteirista de "A Viagem", dos Wachowskis

"Berlim é o festival da minha vida. A cidade é o meu destino. Esse filme é o meu desejo", disse Tykwer em um comunicado.

"The Light", estrelado por outro veterano do festival, Lars Eidinger, acompanha uma família alemã de classe média que vê sua vida implodir após a chegada de uma misteriosa empregada doméstica da Síria.

A produção franco-alemã será exibida fora da competição no glamouroso Berlinale Palast em 13 de fevereiro, com lançamento nos cinemas alemães programado para 20 de março.

O festival, conhecido por ter tons políticos mais fortes do que seus pares em Veneza e Cannes, será realizado em fevereiro deste ano sob a direção de uma nova diretora, Tricia Tuttle, que está assumindo as rédeas em meio a cortes drásticos no orçamento que afetam o cenário cultural de Berlim.