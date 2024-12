Flora Cruz é a 11ª eliminada de A Fazenda 16 com 21,87% dos votos

Flora Cruz foi a 11ª eliminada de A Fazenda 16 (Record). Ela recebeu 21,87% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.

O que aconteceu

Gui Vieira, primeiro salvo, e Sidney Sampaio continuam no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, a apresentadora Adriane Galisteu discursou para os três peões. "Essa temporada foi marcada por uma divisão. Vocês marcaram o jogo e a convivência em dois. Faltam duas semanas para acabar e no final só ganha um."

Galisteu falou para Flora. "Flora, você começou jogando forte com o grupo. Quando o grupo rachou, você escolheu um lado, continuou com ele e perdeu cada porto seguro. A duras penas, você entendeu que esse é um jogo solitário."

Depois, discursou para Gui. "Gui, você nasceu para reality. Tem o perfil clássico do lobo solitário, deixou o coração falar mais alto e resolveu se jogar de cabeça com seu bando. Quão longe dá pra ir jogando assim?"

Na sequência, falou sobre Sidney. "Sidney, você também é um lobo solitário. Escolheu a sua batalha e lutou com tudo que tinha até aqui. Se alguém te seguiu, seguiu porque quis."

Por fim, ela finalizou, antes do anúncio do eliminado. "Nessas horas, é melhor escutar a voz da incrível Ivone Lara: se o caminho é meu, deixa eu caminhar."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 1382 votos 0,07% Albert Bressan 0,94% Flor Fernandez 1,45% Gui Vieira 0,07% Gilsão 0,07% Juninho Bill 0,29% Luana Targino 41,24% Sacha Bali 13,46% Sidney Sampaio 33,29% Vanessa Carvalho 9,12% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1382 votos

