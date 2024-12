Chifre? Segredo vem à tona e revela nova vida de Diana em 'Mania de Você'

Diana (Vanessa Bueno) vai passar por uma grande reviravolta em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Hugo (Danilo Ghangreia) acredita que a esposa o está traindo. A loira está sendo vista visitando a lancha de Jean Pierre (Lúcio Fernandes) -, um ricaço que pode ajudá-la a voltar a ter sucesso profissional, e o empresário ciumento tem certeza que está sendo passado para trás.

O clima de tensão chega ao fim quando Diana revela o que está fazendo na verdade. Tudo indica que se trata de uma nova parceria de trabalho, afinal, a mãe de Bruna (Duda Batsow) sonha em retomar sua carreira de designer de joias.

Hugo fica incrédulo com a revelação, dizendo que imaginava que estava sendo traído. Diana explica o porquê decidiu retomar a carreira que tanto ama.

Empoderada, Diana afirma que não quer ser privada de trabalhar e exige que Hugo repense suas atitudes. Para continuar com o marido, ela pede que ele a apoie em seu recomeço profissional e deixe os ciúmes excessivo de lado.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.