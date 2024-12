Zayn Malik homenageia Liam Payne durante show: 'Descanse em paz'

Zayn Malik, 31, homenageou o amigo Liam Payne, morto aos 31, após cair do 3º andar de um prédio na Argentina. Durante um show da turnê Stairway to the Sky, em Wolverhampton, na Inglaterra, Malik dedicou uma música ao ex-colega do One Direction.

O que aconteceu

Zayn Malik cantou a canção "It's You" em homenagem a Liam Payne. O show ocorreu no dia 29 de novembro, na cidade natal de Payne. Em vídeos que circulam as redes sociais, Malik aparece dizendo que tem feito a homenagem em todos os shows.

Tenho feito algo no final do show todas as noites. [Isto] é dedicado ao meu irmão Liam Payne. Descanse em paz, espero que você esteja vendo isso. Estamos em sua cidade natal esta noite, Wolverhampton. Isto é para você, Liam.

Zayn Malik durante show na Inglaterra

Após a música, Malik deixou um painel onde aparecia nome de Payne e as datas de nascimento e morte. "Amo você, irmão", diz texto no telão.

Zayn paid a heartfelt tribute to Liam Payne during his Wolverhampton show tonight:



'So I've been doing something at the end of the show every night, and it's dedicated to my brother Liam Payne. Rest in peace, I hope you're seeing this. We're in your hometown tonight,? pic.twitter.com/iAjHbahGE8 -- Zayn Malik Updates (@ZaynReport) November 29, 2024

A morte

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Autopsia diz que ele estava semi ou totalmente inconsciente no momento da queda. Ele não adotou uma postura de reflexo de proteção no momento da queda. Essa posição, somada às drogas que estavam no organismo, levaram à conclusão de que o músico não morreu por um "ato consciente ou voluntário", porque "naquele estado, não sabia e nem conseguia entender o que fazia".

Foram encontrados no corpo do músico traços de álcool, cocaína e antidepressivos. Ele teria feito uso das substâncias nas 72 horas que antecederam sua morte.

Entre 13 e 16 de outubro, dia em que Liam morreu, drogas foram fornecidas ao músico pelo menos quatro vezes. Para chegar a essa conclusão, foram analisados depoimentos, vídeos, mensagens, documentos, faturas, redes sociais e outras comunicações do músico.

Dois funcionários do Hotel CasaSur Palermo foram detidos. Eles são suspeitos de oferecer as drogas usadas por Liam antes da morte. As informações são do La Nación.

Um amigo argentino de Liam, Rogelio Nores, também foi indiciado. Ele teria se apresentado como empresário de Liam e é acusado de abandoná-lo. Roger não teria informado a família de que Liam havia tido uma recaída e estava passando por uma crise. Ele foi procurado pela polícia quando o músico morreu por meio de um número providenciado pelo hotel, mas não atendeu às ligações.