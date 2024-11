Mansão no Morumbi entra no ranking das 11 maiores casas do mundo

A mansão da família Safra, no bairro do Morumbi, em São Paulo, foi apontada como a 11ª maior residência do mundo pela revista americana Architectural Digest, especializada em arquitetura.

Com 130 cômodos e nove elevadores, a casa construída pelo falecido banqueiro Joseph Safra é duas vezes maior que o Palácio da Alvorada, onde mora o presidente da República, reportou a revista Veja durante a construção da obra em 1995.

A mansão possui cinco andares, três dos quais estão no subsolo, distribuídos por 11 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 22 mil metros quadrados. Na época em que foi erguida, a residência estava avaliada em US$ 11 milhões, o que equivalia a um décimo do preço estimado do Estádio do Pacaembu.

Hoje, a imobiliária de luxo italiana Santandrea situa o valor da propriedade dos Safra em US$ 500 milhões ou R$ 2,89 bilhões.

Apesar das enormes proporções e ampla área externa com piscina olímpica, o design do imóvel não é muito conhecido — especialmente seus interiores, já que a família mantém a residência privada. À Veja, fontes que tiveram acesso à planta revelaram em 1995 que a inspiração para a casa foi o Palácio de Versalhes, a sede da corte francesa do século 18, onde viveram o rei Luís 16 e a rainha Maria Antonieta antes da revolução.

Só para a família, foram designadas sete suítes, sendo as duas principais maiores que apartamentos de luxo em São Paulo ou no Rio e acessadas por dois elevadores — um privativo do dono do quarto e outro para os funcionários da casa. A publicação estimava ainda que o consumo de energia para manter todos as dependências operantes seria suficiente para abastecer uma cidade de dois mil habitantes.

Toda a casa é cercada por quatro guaritas, cada uma de cerca de 40 metros quadrados — um pequeno apartamento na capital. Além disso, a propriedade possui um heliporto, para as chegadas da família em aeronaves. Em 1999, o jornal americano The New York Times classificou o imóvel como digno "dos palácios de nobres romanos".

Conheça as 10 únicas casas que superaram a brasileira, entre elas o Palácio de Buckingham, residência oficial do rei Charles 3º:

1ª: Lakshmi Vilas Palace (Gujarat, Índia)

Lakshmi Vilas Palace (Gujarat, Índia) Imagem: Tuul & Bruno Morandi/Getty Images

Com 2,83 milhões de metros quadrados, a maior residência do mundo foi construída pelo marajá Sayajirao Gaekwad 3º em Vadodara, na Índia. em 1890. Até hoje, a família real de Vadodara vive no local, construído no suntuoso estilo indo-sarraceno. Com 170 quartos, ela é decorada em mármore Rajasthani, tem pisos de mosaicos de Veneza e vitrais da Bélgica. Como os nobres só ocupam os andares superiores, os inferiores são abertos para visitas do público.

2ª: Ak Saray (Ancara, Turquia)

Ak Saray (Ancara, Turquia) Imagem: Thankful Photography/Getty Images

Também conhecido como o "Palácio Branco da Turquia", esta é a mais nova casa da lista. Foi construída em 2014, na periferia de Ancara, com 288 mil metros quadrados distribuídos por 1.100 quartos, para abrigar o presidente do país. Seus interiores são decorados em mármore verde, acabamentos em ouro, papel de parede de seda e hectares de tapeçarias vermelhas. O presidente Recep Tayyip Erdogan teria dito que a construção é um símbolo do prestígio do país, segundo a Digest, apesar de a construção de uma mansão de US$ 615 milhões (R$ 3,5 bilhões) ter causado controvérsia.

3ª: Istana Nurul Iman (Bandar Seri Begawan, Brunei)

Istana Nurul Iman (Bandar Seri Begawan, Brunei) Imagem: Anders Blomqvist/Getty Images

A residência oficial do sultão de Brunei e sua família tem pouco mais de 204 mil metros quadrados espalhados por 1.788 cômodos — incluindo 257 banheiros, cinco piscinas, 44 escadarias feitas de 38 tipos diferentes de mármore e um estábulo com ar-condicionado que acomoda 200 pôneis para a prática de polo. O imóvel, cujo nome significa "Palácio da Luz da Fé", foi finalizado em 1984, pouco antes de Brunei se tornar independente do Reino Unido — e seu design teria tido o intuito de refletir uma nova era para o país.

4ª: Palácio Apostólico (Cidade do Vaticano)

Palácio Apostólico (Cidade do Vaticano) Imagem: Tibor Bognar/Getty Images

A residência oficial do papa é, na verdade, um complexo de quase 158 mil metros quadrados que inclui os apartamentos papais, escritórios da Igreja Católica, o Museu do Vaticano e diversas capelas públicas e privadas. Seus prédios abrigam algumas das obras de arte mais famosas do mundo — dentro do palácio está situada a Capela Sistina, com o famoso teto pintado por Michelangelo, além das Salas de Rafael e dos Apartamentos Bórgia, cobertos por afrescos históricos. Boa parte do Palácio Apostólico é aberta ao público.

5ª: Palácio do Quirinal (Roma, Itália)

Palácio do Quirinal (Roma, Itália) Imagem: Photographer: Julian Elliott/Getty Images

Com pouco mais de 111 mil metros quadrados (ou vinte vezes maior que a Casa Branca, nos EUA), o Palácio do Quirinal é uma das três residências oficiais do presidente da Itália. A imponente construção foi encomendada pelo Papa Gregório 13 em 1583 como sua residência de verão — já que sua localização no topo de uma colina era ideal para escapar da umidade vinda do rio Tibre (ou Tevere), próximo ao Vaticano. Desde então, a propriedade colossal já abrigou 30 papas, quatro reis e 12 presidentes. Reza a lenda que até Napoleão já cobiçou o imóvel, decorado com mais de 200 valiosas tapeçarias, lustres rebuscados e livros raros. Segundo a AD, o Quirinal também possui o segundo maior carpete do mundo, que cobre mais de 297 metros quadrados do piso do salão de baile.

6ª: Palácio Umaid Bhawan (Jodhpur, Índia)

Palácio Umaid Bhawan (Jodhpur, Índia) Imagem: Walter Bibikow/Getty Images

Uma ala dos quase 93 mil metros quadrados do palácio serve até hoje como residência do atual marajá de Jodhpur. Já outras áreas do imóvel se converteram em um hotel operado pela rede Taj Hotels — e recebe hóspedes com dinheiro para gastar. Construído originalmente entre 1929 e 1943 para o marajá Umaid Singh com design do arquiteto Henry Lanchester, ele continua sendo uma das mais exuberantes obras já erguidas mundo afora, onde visitantes passeiam por um jardim de mais de 10 hectares com pavões, nadam na subterrânea Piscina Zodíaco do marajá e aproveitam rituais antigos de cura no spa do espaço.

7ª: Palácio de Buckingham (Londres, Inglaterra)

Palácio de Buckingham (Londres, Inglaterra) Imagem: Johnny Greig/iStock

Com a sacada mais famosa do mundo, o Palácio de Buckingham é a residência oficial dos soberanos britânicos desde 1837. Ali, o rei Charles 3º recebe convidados célebres para banquetes de estado, festas nos jardins, além do primeiro-ministro para suas audiências. Com um total de 775 aposentos, incluindo 52 quartos reais e de convidados, 188 quartos de funcionários, 92 escritórios e 78 banheiros, o palácio ocupa cerca de 77 mil metros quadrados de muito luxo.

8ª: Palácio de Versalhes (Versalhes, França)

Palácio de Versalhes (Versalhes, França) Imagem: Reprodução/@CVersailles

A antiga residência dos reis Luís 13, 14, 15 e 16 da França é hoje um dos mais bonitos e imponentes complexos de museu do mundo, com mais de seis mil pinturas, quase 810 hectares de jardins e rebuscados corredores espelhados que recebem mais de 10 milhões de visitantes ao ano. Seu terreno foi comprado por Luís 13 em 1623, onde originalmente o rei ergueu uma cabana de caça para passar a noite quando não conseguia voltar a Paris antes do sol se pôr. Foi Luís 14 quem expandiu a propriedade e a transformou no suntuoso palácio de 67 mil metros quadrados.

9ª: Antilia (Mumbai, Índia)

Antilia (Mumbai, Índia) Imagem: siraanamwong/Getty Images

A propriedade de mais de 37 mil metros quadrados com 27 andares é do empresário Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia que virou notícia ao gastar mais de R$ 3 bilhões no casamento do filho. Só este imóvel estaria avaliado em US$ 2 bi (ou R$ 11,56 bi) e possui seu próprio templo, múltiplos heliportos, uma sorveteria particular, um cinema privativo para 50 pessoas e um "quarto da neve", onde uma máquina produz flocos de neve que recobrem as paredes e ajudam a refrescar os moradores diante do calor intenso indiano. Sua garagem tem seis andares e a própria oficina mecânica.

10ª: Casa Biltmore (Asheville, EUA)

Casa Biltmore (Asheville, EUA) Imagem: Reprodução

Diz a lenda que o empresário de ferrovias George Vanderbilt visitou Asheville com sua mãe, Maria Louisa, e se apaixonou pelo destino. Assim, ele decidiu comprar um terreno de 50,5 mil hectares para construir um castelo em estilo francês renascentista de 16,25 mil metros quadrados como casa de campo. As obras começaram em 1889 sob o comando do arquiteto Richard Morris Hunt e o resultado pode ser visto até hoje: 35 quartos, 43 banheiros, 65 lareiras, abertos ao público para eventos como degustações de vinho, mostras de arte, hospedagens e até compras.